Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu Öğrencilerinden 23 Nisan videosu Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu Öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kamera karşısına geçti

Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu 4/F sınıfı öğrencileri, Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

ÇOCUKLARIN 23 NİSAN COŞKUSU

Bu kapsamda öğretmenler tarafından iki klip hazırlandı. Bir klipte çocuklar İstiklal Marşı'nı sırasıyla okudu. Diğer bir klipte ise arka fonda 100. yıl marşı çalarken, slayt eşliğinde öğrencilerin okulda çekilmiş fotoğraflarına yer verildi.





İŞTE O VİDEOLAR...

İSTİKLAL MARŞI'NI BÖYLE OKUDULAR

100. YIL MARŞI EŞLİĞİNDE ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ









