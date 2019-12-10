Şehit Mehmet Ali Erçetin kabri başında anıldı

10.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:56

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, 2005'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Ali Erçetin, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, şehadetinin 14. yılında Erçetin'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Okul Müdürü Hakkı Oğur, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan Erçetin'i anmak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Oğur, "Bizim değerlerimiz var. Bu değerleri öğrencilerimize nakletmek zorundayız. Öğrencilerimiz, okullarına ismi verilen şehidimizi tanımalı ve ona minnet borcunu yerine getirmelidir. Şehidimizi, şehadetinin 14. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA