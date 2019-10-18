Şehit Mehmet Acar'ın adı okuduğu okulda yaşatılacak

18.10.2019 16:52

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın adı okuduğu okulda yaşatılacak.

4 Eylül'de teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Acar'ın, Salihköy'de eğitim öğretim gördüğü ilkokulda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftü Yardımcısı İbrahim Işık Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından okulun tabelası "Salihköy Şehit Uzman Çavuş Mehmet Acar İlkokulu" olarak değiştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Hamza Türkmen, şehidin adının okulunda yaşayacağını belirterek, bu okulda okuyan öğrencilerin de şehidin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdüreceğini söyledi.

Şehit Mehmet Acar'ı Allah'tan rahmet dileyen Türkmen, ailesine de şükranlarını sundu.

Türkmen, bunun hain terör örgütünün ilk saldırısı olmadığına işaret ederek, yıllardır asker, polis, doktor, kaymakam, öğretmen, Türk, Kürt daha nicelerine bu acıyı yaşattığını vurguladı.

"Fakat şunu unutmasınlar ve unutmayın ki; davamızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Nasıl ecdadımız Çanakkale'de göğsünü siper etti ise biz de Barış Pınarı Harekatı'nda göğsümüzü siper edeceğiz. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu topraklar uğruna kanlarının son damlasına kadar mücadele eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Allah Mehmet Acar'ın ve tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin, mekanlarını cennet etsin."

Törene, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, şehit Acar'ın babası, annesi, eşi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA