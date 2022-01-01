Şehit mahalle bekçisi için tören düzenlendi

BATMAN (DHA) - BATMAN'da hırsızlık şüphelilerini yakalamaya çalışırken silahlı saldırıda şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat (30) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, il yöneticileri ve emniyet mensupları katıldı. Törende şehidin ailesini Vali Şahin ile Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç teselli etmeye çalıştı.

Batman İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasının ardından şehit Kanat'ın cenazesi Terece Camisi'ne götürüldü.