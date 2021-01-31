Son dakika! ZONGULDAK - Şehit madencilerin isimleri "kömür kent"in takımının taraftar formasında yaşayacak
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Son dakika! ZONGULDAK - Şehit madencilerin isimleri "kömür kent"in takımının taraftar formasında yaşayacak

31.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:00

Son dakika haber... Zonguldak Kömürspor, grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isminin yer aldığı formayı hazırladığı kliple tanıttı.

Zonguldak Kömürspor, grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isminin yer aldığı formayı hazırladığı kliple tanıttı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivert takım, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerinin isimlerini yaşatmak amacıyla taraftar forması hazırladı.

Formanın tanıtımı için oluşturulan klipte, faciada hayatını kaybeden bir madencinin evinden son kez çıkması, çocuklarının evinin önünde kırmızı-lacivert formayla futbol oynaması ve o döneme ait arşiv görüntüleri yer alıyor.

Klip, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Son dakika! ZONGULDAK - Şehit madencilerin isimleri 'kömür kent'in takımının taraftar formasında yaşayacak
Son dakika! ZONGULDAK - Şehit madencilerin isimleri 'kömür kent'in takımının taraftar formasında yaşayacak
Son dakika! ZONGULDAK - Şehit madencilerin isimleri 'kömür kent'in takımının taraftar formasında yaşayacak
Son dakika! ZONGULDAK - Şehit madencilerin isimleri 'kömür kent'in takımının taraftar formasında yaşayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zonguldak Kömürspor

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