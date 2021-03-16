Şehit madenci kızı yöresel ürünlerle hizmet veriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 yıl önce maden ocağında yaşanan göçük sonrası babasını kaybeden Yeşim Candan, ticarette bölge halkına hizmet etmesinin yanı sıra kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

10 Mart 2015'te Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen kaza sonrası göçük altında kalarak hayatını kaybeden Maden işçisi Nevzat Candan'ın kızı, aynı zamanda Patoloji mezunu Yeşim Candan (24) mesleğini icra etmek yerine Kdz. Ereğli'ye dönerek sebze meyve ve gıda pazarı adı altında iş yeri açtı. Burada tarlalardan aldıkları günlük taze ürünleri satarak bölge halkının hizmetine sunuyor. Ayrıca ev hanımlarının kendi elleriyle yaptıkları turşu, pekmez ve reçel gibi ürünler ile de kadınlara iş istihdamı sağlanması konusunda katkı sunuyor.

Yeşim Candan, ticarete atılma sürecini anlatarak, "Babam vefat ettikten sonra üniversiteye giderek Patoloji Teknikeri mezunu olmama rağmen bu şehre geri döndüm. Çünkü ben de babam gibi bu şehre hizmet etmek istiyorum. O yüzden 6 ay önce Kadıtarlası'nda, Candaner Mini Hal Sebze Meyve ve Kuru Gıda Pazarı adı altında yer açtık. Burada birinci kalite ürünlerimiz ile daha uygun fiyata satma hedefindeyiz. Bu doğrultuda ürünlerimizi tarlalar ve bahçelerden satın alıyoruz. Sadece taze sebze meyve değil, aynı zamanda bakliyat ürünlerimiz var, baharatımız, yeşil çay ürünlerimiz, turşu çeşitlerimiz, kuru meyvelerimiz var. Bunların hepsi yerli ve doğal ürünler. Aynı zamanda turşu, pekmez, reçel çeşitleri ürünleri iş istihdamı sağlayıp burada yaşayan insanlara yaptırıyoruz, hepsi ev ürünleri. Bu şekilde onlara da iş sağlamış oluyoruz. Bu durum bizleri de mutlu ediyor" dedi.

"Maden şehidi ailelerine indirim desteği"

Kendisi gibi maden şehidi ailelerinin her zaman yanlarında olacağını vurgulayan Candan, alışverişlerde indirim yaptıklarını söyledi. Yeşim Candan, "Benim gibi maden şehidi olan aileler için de yüzde 10 indirim sağlıyorum. Keşke elimden daha fazlası gelse, keşke daha fazlasını yapabilsem. Ben kazandıkça onlar için daha fazlasını yapacağım, amacım bu yönde. Benim onlara her zaman kapım açık. Çünkü biz kardeşiz, yaşadığımız durumlar, çektiğimiz sıkıntılar aynı. Bir mücadelemiz var. İnşallah hep beraber istediğimiz yerlerde hayatımızı yaşarız" ifadelerini kullandı.

"Olumlu dönüşler alıyoruz"

Pandemi sürecinde vatandaşların sağlık açısından daha dikkat ettiklerine de değinen Candan, müşterilerin ürünleri kendi elleriyle seçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İş yerimiz için ürünlerimizin tazeliği ve fiyatları açısından vatandaşlardan olumlu yönde dönüş aldık. Ayrıca çarşı merkezine inmek zorunda kalmıyorlar. Pandemi döneminde açılmış olduğumuz için evlere ücretsiz servis imkanımız da var. Telefon ve sosyal medya hesaplarından siparişlerini veriyorlar biz de burada özenle, özellikle eldivenle ürünleri seçerek kendilerine teslim ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı