Şehit Lokman DARĞIN İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri ve Öğretmenleri Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN'ı makamında ziyaret etti.

İlçemiz merkezinde bulunan Şehit Lokman DARĞIN İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN'ı makamında ziyaret ederek hazırlamış oldukları 15 Temmuz Gazetesini Kaymakamımıza hediye ettiler. Daha sonra Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa ŞİMŞEK ile birlikte Şehit Lokman DARĞIN İmam Hatip Ortaokulu ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet edip, öğrencilerinin hazırlamış olduğu 15 Temmuz resim sergisine katılarak açılışını yaptı. Kaymakamımız sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri güzel eserlerinden dolayı tebrik etti.

Okul Müdürü ve öğretmenlerle toplantı yaparak okul hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

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