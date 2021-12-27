Şehit Kubilay'ın torunu her yıl anma etkinlikleri için Adana'ya gelecek

ADANA (Habermetre) - Devrim şehidinin torunundan Zeydan Karalar'a teşekkür ziyareti

Kozan'daki açılışlara katılan Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu Mustafa Kubilay, Başkan Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Kozan ilçesine, Kozanlı Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısının yaşaması için yaptırılan kent meydanı, anıt ve parkın açılışına katılmak üzere Adana'ya gelen Şehit Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Mustafa Kubilay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Aydın'ın Nazilli ilçesinden, açılışlar için Adana'ya gelen ve bundan sonra her yıl Kozan'da yapılacak anma törenine katılacağını açıklayan Mustafa Kubilay, Şehit Kubilay adına yaptırılan park, kent meydanı ve anıt için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

ZEYDAN BAŞKANIMIZIN EMEKLERİNE SAĞLIK

Mustafa Kubilay, "Zeydan Karalar Başkanımızın emeklerine sağlık, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

BİR EKSİĞİ GİDERMİŞ OLDUK

Başkan Zeydan Karalar da, Mustafa Kubilay'ı makamında ağırlamaktan şeref duyduğunu belirterek, "Ben açılışta yaptığınız konuşmadan çok etkilendim. Mustafa Fehmi Kubilay, oğlu 18 aylıkken katledildi. Bu katliam lanetlenecek bir olay. Mustafa Fehmi Kubilay'ın hemşehrimiz olması, Kozanlı olması nedeniyle, bugüne kadar onun doğup büyüdüğü topraklarda, anılmasını sağlayacak anıt, meydan, park gibi bir yapı bulunmaması eksiklikti. Bu eksikliği gidermiş olmanın, bir devrim şehidinin, Cumhuriyet gönüllüsünün adının yaşayacağı park yapmış olmanın, o parkı on binlerce insanımızın ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açmış bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Sayın Mustafa Kubilay'ın Adana'da bulunmasından da şeref duyuyoruz" diye konuştu.

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