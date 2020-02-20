Şehit korucunun ailesinin odunluğu kardan çöktü

20.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:35

HAKKARİ'nin Merzan Mahallesi'nde, şehit korucunun ailesinin yaşadığı evin yanındaki odunluğunun çatısı, kar yağışı nedeniyle çöktü. Odun ve kömürleri kar kütlesi altında kalan aile, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Merzani Mahallesi'nde meydana geldi. 1997 yılında 2 arkadaşı ile teroristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Tahir Çelik'in ailesinin yaşadığı evin yanındaki odunluğun çatısı kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Olay sırasında odunluktan kömür alan şehit eşi Nediye Çelik (48), saniyelerle kar kütlesi altında kalmaktan kurtuldu.

'ANNEM SANİYELERLE KURTULDU'

Şehit korucunun kızı Tuana Çelik (23), kendilerine yardım edilmesini isteyerek, "Annem odun kömürleri aldıktan hemen sonra çatı çöktü. Annem saniyelerle kurtuldu. Ben şehit kızıyım zor durumdayız. Odun ve kömürlerimiz karın altında kaldı. Bunların dışında yakacak odun kömürümüz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

FOTOĞRFLI

Kaynak: DHA