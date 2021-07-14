Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ
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Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... 15 TEMMUZ darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın (23) babası Harun Doğanay, "15 Temmuz'un 5'inci yılı. Bize artık her gün 15 Temmuz oldu.

15 TEMMUZ darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın (23) babası Harun Doğanay, "15 Temmuz'un 5'inci yılı. Bize artık her gün 15 Temmuz oldu. Ciğerimiz yandı ama vatan sağ olsun" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'daki Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan hava saldırısında şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın babası Harun Doğanay, "15 Temmuz'un 5'nci yılı. Bize artık her gün 15 Temmuz oldu. Ciğerimiz yandı ama vatan sağ olsun. Allah o günleri bir kez daha yaşatmasın. Benim kızım öldü ama her yer Kübra oldu artık. İsmi her yerde yaşatılıyor. Türkiye'nin her yerinden aranıyoruz. Kübra'yı tanıyanlar, görev arkadaşları, devlet yetkilileri arıyor. Kübra'nın adının geçmediği tek bir gün yok. Her cuma günü eşimle kızımın mezarına gidiyoruz. Cuma namazımı kızımın adının verildiği okulun mescidinde kılıyorum. Okuldaki çocuklarla bir araya geldiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz" dedi.

'FETÖ'NÜN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

FETÖ'nün bitmediği söyleyen şehit babası Doğanay, "Ben 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay'ın babası olarak FETÖ terör örgütünün bittiğini düşünmüyorum. 15 Temmuz'da yakalanıp 5-6 sene hapis yatanlar şimdi çıktı. Bunların aynı zihniyette olduklarını tahmin ediyorum. Bu iş Türkiye'de bitmez. Bu terör örgütlerinin bitmesi için dergahlar, cemaat evleri, yurtları kapatılması gerekir. Dini bilgi isteyenler müftülüğe gitsin. Cemaatler dini kullanarak istismar edip her türlü maddi manevi destekleri insanlardan alıyorlar. Din onların elinde değil. Din müftülüklerde, Kuran'ı Kerim'de ilmihallerde açık. Cumhurbaşkanımızdan ricam halen faaliyet gösteren cemaat ve tarikatların kapatılmasıdır. Yoksa birkaç yıl sonra bir başka cemaat ortaya çıkacak" diye konuştu.

'ACISI ÇOK AMA GURURU DAHA ÇOK'

Şehit Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay ise, "Kızım olmadan 5 yılı geride bıraktık. Ne zaman geçti anlamadık. Yıllar su gibi akıp geçiyor. Ancak, çok zor geçiyor günler. Kübra'yı anmadığımız bir gün yok. Kübramız yaşıyor, onlar ölü değil diridirler. Yanımızda olduğunu hissediyorum. Acısı çok ama gururu daha çok. Şehit ailelerimiz ile aile ve kardeş olduk. Şehit aileleri ile konuşuyor, dertleşiyoruz. Birbirimizin acısını anlıyoruz" dedi.

Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ
Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ
Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ
Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ
Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI KÜBRA'NIN BABASI: BİZE ARTIK HER GÜN 15 TEMMUZ - Haberler
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