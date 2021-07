Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin evlat acısı dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin evlat acısı, tazeliğini koruyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan baba Hüseyin Güler, darbecilerin Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit düşen kızının fotoğraf ve eşyalarının bulunduğu odada kendisini teskin etmeye çalışıyor.

Baba Güler, AA muhabirine, bu vatanda Gülşah gibi evlatlar olduğu sürece hainlere fırsat doğmayacağını söyledi.

Yıllar geçmesine rağmen kızına özleminin bitmediğini, her gün 15 Temmuz'u yaşadığını anlatan baba Güler, şöyle konuştu:

"Bir Gülşah gitti bin Gülşah geldi, bu vatanın Gülşah gibi evlatları bitmez. Mahşer günü kızımı bizden koparan o hainlerden hesabımızı soracağız. Biz bu vatan için kızımızı feda ettik ama aynı uğurda bizler de vatan için her zaman Gülşah'ım gibi canımızı feda etmeye hazırız. Vatan uğruna şehit olmak, can vermek bizler için onurdur, gurudur. Her 15 Temmuz'da acılarımız tekrarlanıyor, aslında her gün acımız yenileniyor ama 15 Temmuz deyince başka oluyor. Biz anne ve baba olarak evladımızla gurur duyuyoruz. Bu vatan için Gülşah'ımı feda ettik, diğer evlatlarımız da feda olsun. Yeter ki vatanımız ebedi olsun. Bizler gelip geçiciyiz ama vatanımızın tüm İslam Alemi için muhakkak ayakta durması gerekiyor. O yüzden bizler her zaman vatan için can vermeye kendimizi hazır hissediyoruz."

Torunlarıyla Gülşah'ın adını yaşatıyor

Anne Emine Güler de kızı olmadan 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"5 yıllık evlat hasreti... Onu bizden kopardılar ancak biz hep onla beraberiz, şehitliğe gidip geldiğimde hep birlikte oluyoruz. Çok şükür kızımız şehit, onun mutluluğunu sonsuza kadar yaşayacağım. Torunum oldu, adını Gülşah koymuştuk, ikinci torunum olacak onun adını da Gülşah koyacağız. Bizde Gülşahlar bitmeyecek inşallah. Doğacaklar, büyüyecekler, halalarını gururla temsil edecekler. Rabbim bizden bir Gülşah aldı bin Gülşah verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız