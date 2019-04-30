Şehit Koca Askeri Törenle Memleketine Uğurlandı

Suriye'de PKK/PYD'nin düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda yapılan askeri törenin ardından memleketi Çankırı'ya uğurlandı. Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PYD'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı, Kilis Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından askeri törenle memleketine uğurlanacağı Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan askeri törende Şehit Koca'nın öz geçmişi okunduktan sonra Gaziantep İl Müftü Yardımcısı tarafından dualar okundu. Sonrasında Şehit Yalçın Koca Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Çankırı'ya uğurlandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Hali Uysal, askeri erkan ve kent protokolü katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA