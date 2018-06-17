Şehit Kızının Hediyesi Tespihi Elinden Bırakmıyor

CİHAN DEMİRCİ - Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında 2 yıl önce şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un babası Süleyman Çetin, "Babalar Günü"nü buruk geçiriyor.

Nazife Çetin Özsoy'un şehadetinden önceki son Babalar Günü'nde kendisine aldığı hediye tespihi elinden bırakmayan baba Çetin, kızının anılarını evinin salonununda oluşturduğu "anı köşesi"nde yaşatıyor.

Şehit babası Süleyman Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Şehit yakınlarının özel günlerde daha hassas olduğunu belirten Çetin, "Sayın valimiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, kızımın silah arkadaşları sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, her zaman yanımızda destek oluyorlar. Bugün Babalar Günü, oğlu kızı olan herkes bugünün önemini hissediyor. Benim de canımdan çok sevdiğim kızım her Babalar Günü'nde bana sürpriz yapardı. Son Babalar Günü'nde bana çiçek göndermişti, tespih hediye etmişti. O tespihi elimden bir dakika bile bırakmıyorum." diye konuştu.

"Her yerde kızımın anısı var"

Kızının acısını yüreğinde her an hissettiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Şehit babası olarak tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Salonumu gördünüz, her yerde kızımın anısı var. Hem bugüne özel hem de kızımın anısını yaşatmak için salonumuzun en güzel yerinde kızımın fotoğrafları ile 'anı köşesi' yaptım. Benim kızım çok cesurdu, erkek gibiydi, 'Allah bir, babam iki' derdi, vatanını, bayrağını her şeyden çok severdi. Kızımla arkadaş gibiydik. Son Babalar Günü'nde aradı 'Baba sana bir sürprizim var' dedi. Tespih almış bana. Bu tespih ömrümün sonuna kadar elimde ve kalbimin köşesinde duracak. Bütün özel günleri hatırlardı. Çok canım acıyor, kızımı arıyorum gece gündüz. Bugün Babalar Günü gözlerim hep yolda ama yok. Biliyorum ki giden geri gelmiyor."

"Bizi hatırlayanlardan Allah razı olsun diyen" Çetin, şöyle devam etti:

"Unutulmak çok kötü bir şey. Bizi böyle sizler gibi arayıp soran olduğu sürece mutlu oluruz. İnşallah unutulmayız. Şehit aileleri yoksul diye kimse düşünmesin devletimiz de her zaman arkamızda. Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor bize. Şehit ailelerinin daha fazla birlikte olması ve dayanışma içerisinde olmasını istiyoruz."