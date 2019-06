Şehit kızının birincilik gururu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Polis Özel Harekat (PÖH) Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın kızı Rabia Sakarya, Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden birincilikle mezun oldu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre İİBF mezuniyet töreni EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Dekan Prof. Dr. Asiye Özlem Önder, törende yaptığı konuşmada 21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerektirdiği mesleki ve iletişim becerilerine sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli ve girişimcilik özelliklerine sahip, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Gözlerim onu arıyor"

Şehit Sakarya'nın Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü birincisi kızı Rabia Sakarya da babasını üniversite birinci sınıf öğrencisiyken kaybettiğini anlattı.

Babasının bugüne tanıklık etmesini yürekten istediğini kaydeden Sakarya, şöyle konuştu:

"Gözlerim şu an onu arıyor ancak ne burada olabilir ne de hayatımın diğer önemli anlarına şahitlik edebilir. Kendisi polis olan babamı, üniversite birinci sınıftayken kaybettim. Baba kavramı, herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Lakin çoğu çocuğun babasına dair en büyük korkusu herhalde onu kaybetmektir. Benim en büyük korkum ise babamı kaybetmekten ziyade onu bu şekilde kaybetmekti. Eğer şu an bu koltukların birinde oturuyor olsaydı, nasıl bir tepki verirdi, çok merak ediyorum. İzninizle babamı, bana benden daha çok inanan insanı şükranla anıyorum."

Sakarya'ya ödülünü İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın verdi.

Törenin sonunda 650 öğrenci kep atarak mezuniyeti kutladı.

Kaynak: AA