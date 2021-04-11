Şehit kızından emniyet müdürüne çiçek
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Şehit kızından emniyet müdürüne çiçek

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Şehit kızından emniyet müdürüne çiçek

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehit aileleri ve gazileri Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehit aileleri ve gazileri Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı. Ziyarette şehit jandarma er Muharrem Özkan'ın kızı Büşra Özkan da İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak'a çiçek takdim etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro sorumlusu Ahmet İlter ve beraberindeki şehit aileleri ve gazilerle Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak ve polis teşkilatını ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler Polis Haftasını kutlarken, dernek sorumlusu Ahmet İlter, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak'a günün anısına bir şilt, 20 Eylül 1993 tarihinde Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesi Geben Mevkiinde şehit olan jandarma er Muharrem Özkan'ın kızı Büşra Özkan kızı da çiçek takdiminde bulunarak emniyet güçlerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Tutak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dernek sorumlusu İlter ve beraberinde bulunan şehit aileleri ile gazilere teşekkür etti. - MANİSA

Şehit kızından emniyet müdürüne çiçek
Şehit kızından emniyet müdürüne çiçek
Şehit kızından emniyet müdürüne çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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