Şehit kızı başmüfettiş oldu
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Şehit kızı başmüfettiş oldu

Şehit kızı başmüfettiş oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu.

Polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu.

Polis memuru Hüseyin Özen 46 yıl önce şehit oldu. Şehit Özen'den geriye 16 aylık kızı Nalan Özen ve gözü yaşlı eşi kaldı. Nalan Özen de okuyup babası gibi polis oldu. Özen girdiği polis akademisinden başarıyla mezun olarak komiser yardımcısı olarak 1990'lı yılların ortasında göreve başladı. Özen görevini en iyi şekilde yaparken Adana Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü oldu. Bu görevi yaparken bir şehit kızı olarak şehit polis memurlarının ailesine acı haberi vermek zorunda kaldı. Özen, ayrıca şehit törenlerinde kendisi gibi babasız kalan şehit çocuklarını da teskin etmek onun en büyük görevlerinden biriydi. Yıllarca bu görevde bulunarak şehit törenlerinde her defasında 46 yıl önceki acıyı yaşasa da dimdik ayakta durarak şehit çocuklarını ve eşlerini teskin etti. Özen, daha sonra 2. sınıf emniyet müdürü olunca bu kez de Adana Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Özen, geçtiğimiz günlerde 1. sınıf emniyet müdürü olunca başmüfettişliğe atandı. Özen ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli Ayhan İlkar, Seyfullah Özdemir, Mahmut Yıldız'da 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ederek başmüfettiş oldu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, başmüfettiş olan emniyet müdürlerine yaptıkları çalışmalardan dolayı plaket verdi. - ADANA

Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu
Şehit kızı başmüfettiş oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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