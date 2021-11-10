Şehit kızı babasının adının yaşatılacağı okulda öğretmen olmak istiyor

PERVARİ, SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Pervari ilçesinde 9 yıl önce helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem, babasının adının yaşatılacağı okulda öğretmen olmak istiyor.

Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan uzman çavuş Güneş'in eşi Hatice ve kızı İrem Güneş, 23 Eylül'de Siirt'in Tillo ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Hatice Güneş'in, İrem'in en büyük hayalinin, babasının adını taşıyan bir okulun yapılması ve ileride bu eğitim yuvasında görev yapmak olduğunu iletmesi üzerine Soylu, şehidin adının bir okula verilmesi için Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na talimat verdi.

Bunun üzerine merkez Afetevler Mahallesi'nde yapımı devam eden okula "Şehit Jandarma Kürşat Güneş İlkokulu" adı verildi. Şehidin adının yaşatılacağı okulun, gelecek yıl eğitim öğretime açılması planlanıyor.

Şehidin eşi Hatice Güneş, AA muhabirine, kızı İrem'in, 5,5 ay evli kaldığı eşinin bir emaneti olduğunu söyledi.

Eşinin şehadetinin üzerinden 9 yıl geçtiğini ifade eden Güneş, "Kızım babasını hiç görmedi. Kızımın bir hayali vardı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında kendilerine ilettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadı. Şu anda yapımı devam eden okula eşimin adı verildi." dedi.

"Allah nasip ederse ileride kızım öğretmen olup, o okulda 'müdüre teyze' olacak." diyen Güneş, okulun, bölgenin eğitimine büyük katkılar sunmasını diledi.

Evinin en güzel köşesinde hatırası yaşatılıyor

Güneş, şehit eşinin hatırasını yaşatmak için evinin en güzel köşesini onun kişisel eşyalarına ayırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eşimin adını verdiği kızım İrem ile vaktimizin çoğunu bu odada geçiriyoruz. Eşimin şehadetinden sonra aldığımız her şehit haberinde, emin olun aynı acıyı yaşıyoruz. Babasız büyüyen çocuklarımızın ne acılarla yaşadığını biliyoruz. Allah kimseye yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin."

"Bu okulda 'müdüre teyze' olmak istiyorum"

Şehidin kızı İrem de babasının adının okulda yaşatılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Ben ileride bu okulda 'müdüre teyze' olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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