Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi - Haberler
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Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi

Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi yaptı.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi yaptı.

Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 4 yaşına giren kızı Asel Sarıcan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Sürpriz doğum gününde büyük mutluluk yaşayan Asel'e çeşitli hediyeler verildi. - HATAY

Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi

Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi

Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi

Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi

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