Şehit Kaymakamın Kardeşleri Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti

Mardin'in Derik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ablaları Ayşe Türkhan ile Zeynep Bakırkaya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, şehitlerin emaneti olan ailelerini kendi aileleri gibi gördüklerini ve onların hakkının asla ödenemeyeceğini ifade etti.

Şehitlerin bıraktığı birlik ve kardeşlik mirasına sahip çıkılması gerektiğini belirten Yazıcı, "Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden şehitlerin ve gazilerin ailelerinin her zaman bu milletin baş tacı olacağını söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerine ve gazilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Türkhan ve Bakırkaya kardeşlerde, ziyarette, devlet büyüklerinin ve milletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve onlara her zaman duacı olduklarını söyledi.