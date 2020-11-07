Şehit kaymakamın dünyaya tanıtmak istediği Derik zeytininde "var yılı" yaşanıyor

Zeytinin ana vatanı olarak bilinen Mardin'in Derik ilçesinde, asırlık ağaçlardan elde edilen zeytinde bu yıl adeta bereket yılı oldu.

Zeytinin ana vatanı olarak bilinen Mardin'in Derik ilçesinde, asırlık ağaçlardan elde edilen zeytinde bu yıl adeta bereket yılı oldu.

Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, dünyaya tanıtılmasının hayalini kurduğu zeytine, iç piyasadan ve yurt dışından yoğun talep geliyor.

Son 4 yılda Mardin Valiliği, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerince yaklaşık 750 dekarlık alanda zeytin fidanı dikildi.

Geçen yıl dönemsellikten (Ağacın bir yıl ürün verip, bir yıl vermemesi) dolayı 3 bin 500 ton rekolte elde edilen zeytinde, bu yıl 12 bin 370 dekar alandaki yaklaşık 220 bin ağaçtan 7 bin 500 ton ürün alınması bekleniyor.

Başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, mavi, kejik, belloti, mazi, gurseki ve melkabaz çeşitlerinde iyi verim alınması ve bunların henüz dalındayken satılması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Derik zeytininden elde edilen zeytinyağının, özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de düzenlenen "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması"nda geçen yıl altın madalyaya, Japonya'da gerçekleştirilen "Japon Prize Uluslararası Yarışması"nda da gümüş ödüle layık görülmesi hem zeytine hem de yağına talebi artırdı.

Yoğun talebin karşılanması için ilçede önümüzdeki yıl da zeytin üretilen alanların artırılması ve 50 bin zeytin fidanı daha dağıtılması için çalışma yürütülüyor.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ün talimatıyla Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Abdullah Osmanoğlu'nun başkanlığında oluşturulan ekipler, kapama bahçeleri sık sık ziyaret ediyor.

"Dünyanın birçok yerinden bu zeytine yoğun talep var"

Derik Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya markası haline gelen zeytinin üretim alanını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 50 bin fidanın çiftçilere dağıtılmasını planladıklarını dile getiren Temelli, şöyle devam etti:

"Bu, rekoltenin ciddi anlamda artması ve dünya piyasasına açılacağımız bir kapı demek. Dünyanın birçok yerinden bu zeytine yoğun talep var ama rekoltemiz az olduğu için çok gönderemiyoruz ancak bölgemize ve ülkeye yetiyor. Her yıl bunu artırmaya çalışıyoruz, yakında inşallah dünya piyasasında yerimizi alırız. "

Temelli, zeytinin kalitesinin, kıraç bölgede ilaçsız organik yetiştirme usulünden kaynaklandığına dikkati çekti.

Bu sene ürünün çok bereketli olduğunu söyleyen Temelli, şunları kaydetti:

"Zeytinimiz bir yıl iyi bir yıl az veriyor. Bu yıl zeytin hasadında beklentimiz 7 bin 500 ton. Dünya markası olduğumuz için zeytinimizi dalında satıyoruz. Rahmetli kaymakamımızdan Allah razı olsun, ilk hedefi Derik zeytiniydi. Ardından gelen Kaymakamımız Hakan Kafkas da onun yolunda gitti. Birçok projeyle kapama bahçeleri yapıldı. Şu anki mevcut Kaymakamımız Hicabi Aytemür de bu geleneği sürdürmek istiyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Derik İşadamları Derneği Başkanı Ramazan Açan da ilçedeki zeytin üretiminin devletin desteğiyle her yıl geliştiğini bildirdi.

"Bu sene çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Şehit kaymakamımızı rahmetle yad ediyoruz. Hayali gerçek oldu." diyen Açan, bu yıl ürün veriminin çok iyi olduğunu ifade etti.

"Dünyada bir numaradır zeytinimiz"

Zeytin üreticisi Zeynettin Pamukçu da dedelerden kalma zeytin ağaçlarından hasat yaptıklarını dile getirdi.

Pamukçu, 15 günde kaynak suyuyla suladıkları zeytinleri elle hasat ettiklerini, bir taraftan ürünü toplarken bir taraftan da budama yaptıklarını anlattı.

Pamukçu, "Bu bölgede yetişen halhal zeytini en kaliteli, en yağlı zeytindir. Dünyada bir numaradır zeytinimiz. Zeytinleri gelip bahçeden alıyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir ve çevre illere kadar gönderiyoruz. İsviçre'ye kadar gönderiyoruz." dedi.

Ekrem Erol da ilçede yaklaşık 10 çeşit zeytin ürettiklerini ancak halhal çeşidinin dünyanın en kaliteli zeytini olduğunu söyledi. Erol, "Hem elle hem de makineyle hasat yapılıyor. Bu sene çok güzel verim alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar