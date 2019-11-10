Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: "Ateş, şehit yakınlarının kalbine düşüyor"

10.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:54

Mardin'in Derik Kaymakamlığına 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Asım Safitürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşmanın hiçbir zaman durmadığını, teröre yapılan operasyonların sürdüğünü ve şehit haberlerinin de üzücü olduğunu söyledi.

Oğlunun şehit olmasının üstünden 3 yıl geçtiğini belirten Safitürk, "Her geçen gün yeniliğini koruyor. Biz inancımız gereği ayakta duruyoruz. Biz inanıyoruz ki bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Baba tarafından dedem Trabzon'da Ruslar tarafından şehit edilmişti, anne tarafından dedem Van'da Ermeniler tarafından şehit edilmişti, benim çocuğum da Mardin Derik'te şehit oldu. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz, her daim bu teröristlerin hakkından gelecek güce, kuvvete sahip olsun diye dua ediyorum." diye konuştu.

Safitürk, Batı'nın iki yüzlülüğünü geçmişte olduğu gibi yine gösterdiğini belirterek, "Elhamdülillah memleketin sesini dünyaya duyuracak bir Başkanımız var. Ben kendilerine dua ediyorum. İnşallah daha başarılı olacaklar." dedi.

"Milletimiz 3 yıldır bizi yalnız bırakmadı"

Acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu fakat inanç gereği bununla yaşamayı öğrendiklerini dile getiren Asım Safitürk, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diledi.

Safitürk, şöyle devam etti:

"Şehit değil de normal bir şekilde ölseydi sadece bizim çocuğumuz ölecekti ama şimdi bakıyorum 80 milyonu ilgilendiriyor. Sağ olsunlar sürekli arıyorlar, hal hatır soruyorlar. Ateş şehidin evinin düştü diye bir söz var, ateş şehidin yakınlarının kalbine düşüyor, sönmüyor hiç. Büyüklerimizi kaybettik onlar zamanla geçiyor fakat evlat unutulmuyor. Memleketin, devletin hizmetine atamış kendini yetiştirmiş biriydi. Teröristlerle mücadele etmiş, kayyum atanarak, teröristlerin tahrip ettiği o şehri yeniden imar etmiş fakat maalesef onun bedelini kanıyla ödemiştir. Bizi üzen budur. Geçen Mardinli biriyle karşılaştık, 'Çok özür diliyorum, ben Mardinliyim demeye bile haya ediyorum.' dedi. İyi insanlar bunların şuuru içersindedirler. Allah razı olsun, biz bununla teselli buluyoruz. Evlat acısı unutulmuyor. Çocuğumuzun adına Türkiye'de birçok etkinlik düzenlendi. Herkese çok teşekkür ediyorum. İl Tarım Müdürlükleri oğlumun ismini vererek yurt dışında bir su kuyusu açmışlar, kuyudan su fışkırıyor ve 500 kişi faydalanıyor. O su kuyusunda Şehit Muhammed Fatih Safitürk yazıyor. Bizim için en güzel teselli bunlar oluyor. Milletimiz 3 yıldır bizi yalnız bırakmadı, bırakacağa da benzemiyor. Tüm şehit yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

"Hak, hukuk yerini bulacaktır"

Oğlunun davasında birinci mahkemenin kapandığını ve sonuçtan çok da memnun olmadıklarını belirten Safitürk, "Bu tür şeyler bizim uykumuzu kaçırıyor. Allah'ın mahkemesinde milim oynamayacak. Hak, hukuk yerini bulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuştu. Saldırıda, Safitürk'ün şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

Mardin'de, 22 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, sanık Şerif Mesutoğlu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a ise "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 11 Mart'ta yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulmuş, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA