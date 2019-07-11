Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama yapıldı GAZİANTEP - Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk davasında, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapıldı.

Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasını hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde bugün 8 sanığın yeniden yargılanması yapıldı.

Duruşmaya katılan Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı verdiği 7 sanık duruşmada ifade verdi ve suçsuz olduklarını savundu. Duruşmada ifadeleri alınan sanıklar hakkında tutuklamaya yer olmadığı kararı verildi. Duruşma tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Şehit Safitürk'ün ailesi ve avukatı, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehidin babası Asım Safitürk, adaletin yerini bulacağına inandığını söyleyerek, duruşmanın adil geçtiğine inanmak isteğini söyledi.

Şehit Kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk de yerel mahkemece 1 kişinin tutuklama kararı vermesiyle yıkıldıklarını belirterek, "Bugün Bölge İstinaf Mahkemesi'nde biraz da olsun umutlandık. Malumunuz yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, profesyonelce yapılmış bir saldırının gösterisidir. Şöyle ki kaymakamdan başka kimse yara dahi almamış, ustaca, kaymakamın çalışma anında yalnız olduğu, yanına giren çıkanların olduğu bir anda yalnız yakalanıp, bombanın patlatıldığı bir olayın failinin bir tane olamayacağı, yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararla yıkıldığımızı ama bugün bu kararın değişeceğini gördük. Bu olayın faili bir kişi olamaz. Yeniden faillerin tespit edilmesi için yapılacak çalışmayı görmüş olmakla yeniden rahatladık" dedi.

Safitürk ailesinin avukatı Erhan Dursun ise yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ettiklerini ve beraat eden 8 sanığın yeniden yargılandığını kaydederek, "Şehit kaymakamımızın Mardin yerel mahkemesinde verilen karara itiraz ettik. Ailenin de toplumun da bu karara çok üzüldüğünü düşünüyorum, çünkü yerel mahkemenin kararında bütün sanıklar beraat ederek, bir tek kişiye ceza tertip yoluna gitmişlerdi. Bizim adalete inancımız tam. Tüm itirazlarımızla birlikte Bölge Adliye Mahkemesi'ne tevzi tahkikat taleplerimizi ilettik. Bundan sonra delillerimiz toplanacak. İnşallah şehidimizin kanı yerde kalmayacak diye ümit ediyoruz. İnşallah taleplerimiz yerini bulur, hak tecelli eder" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA