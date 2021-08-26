Şehit Kayıkçı'nın adı okulda yaşatılacak

27 Temmuz 2012'de Diyarbakır/Lice'de vatani görevinin bitmesine 15 gün kala pusu kuran teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu üç silah arkadaşı ile şehit olan Kadir Kayıkçı'nın adı mezun olduğu Cumhuriyet Ortaokulu'nda yaşayacak.