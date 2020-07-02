Şehit kardeşinin hayalini gerçekleştirdiler
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Şehit kardeşinin hayalini gerçekleştirdiler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan şehit Hakan Taşdemir'in kardeşi Çiğdem Taşdemir 'in (34), helikoptere binme hayali gerçekleştirildi.

Şehit kardeşinin hayalini gerçekleştirdiler
02.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:03

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan şehit Hakan Taşdemir'in kardeşi Çiğdem Taşdemir 'in (34), helikoptere binme hayali gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile polis helikopterine bindirilen genç kadının mutluluğu gözlerinden okundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2006 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Astsubay Hakan Taşdemir'in kardeşi Çiğdem Taşdemir 'in bir helikopteri yakından görerek içerisine binme istediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öğrendi. Bakan Soylu, şehit kız kardeşinin isteğinin en kısa sürede yerine getirilmesi talimatı verdi. Bunun üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehidin kız kardeşini polis aracı ile memur olarak çalıştığı Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alarak, polis helikopterin bulunduğu piste getirdi. Burada uçuş ekibi tarafından karşılanan Çiğdem Taşdemir 'e helikopter hakkında çeşitli bilgiler verilirken, sorduğu sorular da tek tek cevaplandı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından özel olarak hazırlatılan ve üzerinde polis logosunun yanı sıra, 'Polis dostunuz, arkadaşınızdır' yazılı tişört İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tümer Yılmaz tarafından Çiğdem Taşdemir 'e takdim edilerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.Kızının dileğinin gerçekleştirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Haluk Taşdemir de şehit ailelerine büyük destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönüllerinde taht kurduğunu belirtip, teşekkür etti.

Astsubay Hakan Taşdemir, 2006 yılında Ankara Polatlı'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu. 


Kaynak: DHA

Manşet

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