Şehit kardeşi, özel harekat polisleri eşliğinde gelinlikle evinden çıkarıldı Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında 4 yıl önce düzenlenen hain darbe girişiminde şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in kız kardeşi Büşra Güler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaevine girdi.

Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında 4 yıl önce düzenlenen hain darbe girişiminde şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in kız kardeşi Büşra Güler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaevine girdi. Büşra Güler, özel harekat polisleri tarafından gelinlikle evinden çıkartıldı.

Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında FETÖ'nün 4 yıl önce hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in, kız kardeşi Büşra Güler dünyaevine girdi. Özel harekat polisleri, Büşra Güler'i baba evinden gelinlikle çıkardı. Büşra Güler düğünden önce eşi Baran ile ablasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından kent merkezine düğün konvoyu düzenlendi. Konvoya ablasının isminin yer aldığı zırhlı araç da eşlik etti.

Dünyaevine giren Büşra Güler, "Bugün benim için çok özel. Ablamın yanından geliyorum, onun yanına gitmek aslında bir şey değil her zaman yanımda. Şu anda yanımda olduğunu biliyorum. Ablamın yokluğunu Hatay'da görev yapan özel harekat polisleri bana hiç aratmadı. Şu an onlar beni bu evden çıkartacak ve ablamın ismini yazıldığı araç konvoyuma eşlik edecek. Sanki en önde ablam gidiyormuş gibi beraber gideceğiniz onunla" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA