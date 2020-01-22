Şehit Kamil'in vefatının 100. yılı

22.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:30

Antep savunmasının fitilini ateşleyen Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümünü anma etkinlikleri çerçevesinde "3x3 Basketbol Turnuvası" düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada, 6 farklı kategoride 51 takımdan 204 genç sporcu mücadele etti.

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugün huzurlu bir şekilde yaşayıp spor yapabilmeyi 100 yıl önce bu topraklarda can veren kahramanlara borçlu olduklarını kaydetti.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Fadıloğlu, bundan 100 yıl önce belediyenin de adını aldığı Mehmet Kamil'in Fransız askerlerine karşı koyarak şehit olduğunu ve onun başlattığı kıvılcım ateşinin sonrasında meşaleye dönüştüğünü ifade etti.

Bu kahramanlığı nesiller boyunca anlatmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Fadıloğlu, "Bu anlamlı günde katılımcı tüm kulüplerimizi, sporcularımızı yürekten kutluyorum. Geleneksel spor organizasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ve Spor Şube Müdürü Mehmet Nur Karakuş tarafından verildi.

Öte yandan, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğinde, Şehit Kamil'in Şehadetinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kurtuluş Senfonisi gerçekleştirildi.

Şehit Kamil'in hayatını anlatan belgeselin sunulduğu etkinlikte, Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Mehmet Çevik, seslendirdiği şiirlerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: AA