Şehit kabirleri ziyaret edildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, mevlit okutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişimin üçüncü yıldönümü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okunarak, Hatm-i şerif duası yapıldı. Daha sonra terör örgütü PKK tarafından 1993 yılında Bingöl-Diyarbakır yolunda şehit edilen Er Şirin Özdemir ve Kale Köyünde katledilen şehit ailenin kabirleri ziyaret edildi. Şehit mezarlığı ziyaretinde okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Muharren Dutar tarafından dua edildi.

Programın devamında Solhan Ulucami'de 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen programa, İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur AK Parti İlçe Başkanı Nihat Doğu, İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, kurum müdürler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA