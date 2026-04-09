Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz, Muğla'da adını taşıyan okulunda düzenlenen duygu dolu bir törenle anıldı. Programa protokol üyeleri, şehidin ailesi ve öğrenciler katıldı.

Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz, şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı. Kendi adını taşıyan okulda gerçekleştirilen anma programında, kahraman şehidin hatırası bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma programına; Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, şehidin ailesi, il protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, vatan sevgisi ve şehadet mertebesinin önemi vurgulandı.

Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirleri salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Şehit Yarbay Alim Yılmaz'ın hayatından ve mücadelesinden kesitlerin aktarıldığı bölümlerde, katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Program kapsamında aziz şehidin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Hep birlikte edilen duaların ardından, şehidin hatırasının sadece okulun isminde değil, öğrencilerin kalbinde ve vatan sevgisinde yaşatılacağı mesajı verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı