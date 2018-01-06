Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur Yeni Yapılan Kabri Başında Dualarla Anıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesi Dibekli mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada şehit düşen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur, Bartın'da Muratbey köyünde yeni yapılan kabri başında dualarla anıldı.



Muratbey köyü kabristanlığında İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından okunan duaların ardından Şehit Kanbur'un kabri törenle açıldı. Törene Vali Nusret Dirim, protokol üyeleri, Şehit Kanbur'un ailesi, yakınları ile köy halkı katıldı. Tören sonunda protokol üyeleri, Şehit Kanbur'un kabri yanına ladin fidanı dikti. Vali Dirim, "Ülkemizin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi. - BARTIN