Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ismi Ankara'da bir okula verildi

Munzur Çayı'ndaki tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ismi, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde yeni açılacak bir ortaokula verildi.

Şehidin babası Emin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin çok sevdiği ve çevresindekiler için elinden geleni yapan oğlunun, üniformasını her zaman gururla taşıdığını belirtti.

Oğlunun Munzur Çayı'ndaki tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolduğunu ve 44 gün sonra naaşına ulaşıldığını anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bizlere bir dikili taşını nasip eden devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. 12 Şubat oğlumuzun doğum günü, ayrıca Kahramanmaraş'ın da kurtuluş günü. Bir Kahramanmaraşlı olarak şehidimizin isminin bir ilim yuvasında geçmesinden dolayı çok mutlu olduğumuz gibi burukluğunu da yaşıyoruz. Okulun inşaat halini bilirdi, kim derdi ki isminin kendi adıyla yaşanacağını. Bu özel ve ince sürprizden dolayı devletimize çok teşekkür ediyoruz."

15 Temmuz kahramanıydı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1984'te dünyaya gelen şehit Güneş, 2004'te girdiği Uzman Jandarma Okulunu başarıyla tamamlayıp sırasıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı emrinde görev yaptı, 2019'da Tunceli İl Komutanlığı emrine JAK tim elemanı olarak atandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı, Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Güneş, FETÖ'cü askerlerle çatıştığı sırada yaralandı.

Güneş, darbe girişiminin yaşandığı gece gösterdiği kahramanlıktan ötürü eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona davet edilmişti.

Tunceli'de, 17 Mart 2020'de JAK timlerinin, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görevleri öncesi yaptıkları tatbikatta botun devrilmesiyle suya düşen 4 askeri personelden biri olan Güneş, akıntıya kapılarak kaybolmuş, diğer askerler kurtulmuştu. 44 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, kaybolan Güneş'in naaşına ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ