Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz: " Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz:"Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"
Kaynak: İHA
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