Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz: " Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz:"Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"

Kaynak: İHA
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