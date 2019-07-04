Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA
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