Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma...
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
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