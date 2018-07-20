Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öncebe'nin Cenazesi Defnedildi

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Şadi Yaylası bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında kazaen açılan ateş sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, Araban ilçesindeki Emir Haydar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helallik için getirilirken annesi Nermin Öncebe baygınlık geçirdi. Baba Hüseyin Öncebe de ayakta durmakta zorlandı.

Cenazeye katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baba Hüseyin Öncebe'nin koluna girerek teselli etti.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve vatandaşlar katıldı.

Bir yıl önce asker olan şehidin, 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.