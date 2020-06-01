Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı dualarla anıldı Mersin'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı için mevlit okutuldu.

Mersin'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı için mevlit okutuldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın için ilçedeki şehitlikte mevlit programı düzenlendi.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okutulup dua edildi.

Kaynak: AA