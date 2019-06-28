Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu için mevlit okutuldu

Van'ın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde görevliyken, 31 Mayıs 2019'da kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu için mevlit okutuldu.

İskele Caddesi üzerindeki Yeşil Camii'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cuma namazı öncesi okutulan mevlide, Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte, Kur'an okunup şehitler için dua edildi.

Cuma namazı sonrası, cami önüne kurulan çadırda Vali Bilmez ve il protokolü vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, daha sonra Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun evini ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Bilmez ve il protokolü, şehidin 2 aylık çocuğu Yiğit Alp'i kucağına alarak sevip, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Şehitlik mertebesinin önemine dikkat çeken Vali Bilmez, şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, dua okuduktan sonra şehit evinden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA