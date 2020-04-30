Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
30.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:04

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olması sonucu kaybolan ve dün naaşına ulaşılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olması sonucu kaybolan ve dün naaşına ulaşılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in dün naaşına ulaşıldı. Tunceli'de düzenlenen törenin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı Ankara'ya getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş için Ahmet Hamdi Akseki camiinde bugün cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş, erkek kardeşi Mehmet Güneş, eşi Gülnur Ortakcı Güneş ve yetkililer katıldı.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı cenaze töreninde, 1 metre boşluk bırakılarak saf tutuldu. Şehidin naaşı, cenaze törenin ardından defnedilmek üzere Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Olay, 17 Mart'ta Tunceli'deki Munzur Çayı'nda Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde meydana gelmişti. İçinde 4 askeri personelin bulunduğu bot, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında devrilmiş; 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu. İlk gün itibariyle başlayan arama çalışmaları, 44 gündür Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyordu. Dün, aramaların 44. gününde; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile dalgıç polisler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi mevkiinde kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cenazesine ulaşmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Yener Murat Dalkılıç
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:48:12. #1.15#
title