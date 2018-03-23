Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın Naaşı Konya'ya Getirildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Çakar'ın naaşı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan alındı.

Bu sırada şehidin babası Abdullah, annesi Emine, eşi Halise Çakar ve diğer yakınları uçaktan indirilen tabutun yanına giderek gözyaşı döktü.

Cenaze aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesine götürülerek morga konulan Çakar'ın naaşı, cuma namazını müteakip Doğanhisar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.