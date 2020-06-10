Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ardıç mezarı başında anıldı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Yaklaşık 4 yıl önce Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç için Ahlat Şehitliğinde anma programı düzenledi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilçe müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık dua etti.

Program sonunda konuşan şehidin babası Mürsel Ardıç, "Allah görev yapan tüm askerlerimizi korusun. Oğlum bu vatanın savunmasında şehit oldu. Bu da bizim kaderimiz. Allah ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü bozmasın. Ülkemize göz dikenlerin gözleri çıksın. Vatan hainlerine Allah fırsat vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA