Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
30.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:43

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze töreninde, bir metre boşluk bırakılarak saf tutuldu Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze töreninde, bir metre boşluk bırakılarak saf tutuldu

ANKARA - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in dün naaşına ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Güneş'in cenazesi bugün, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun alabora olmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in dün naaşına ulaşıldı. Tunceli'de düzenlenen törenin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşı, Ankara'ya getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güneş için Ahmet Hamdi Akseki camiinde bugün cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş, erkek kardeşi Mehmet Güneş, eşi Gülnur Ortakcı Güneş ve yetkililer katıldı.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı cenaze töreninde, bir metre boşluk bırakılarak saf tutuldu.

Güneş'in naaşı, cenaze törenin ardından defnedilmek üzere Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Olay, 17 Mart'ta Tunceli'deki Munzur Çayı'nda Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde meydana gelmişti. İçinde 4 askeri personelin bulunduğu bot, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında devrilmiş; 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu. İlk gün itibariyle başlayan arama çalışmaları, 44 gündür Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyordu. Dün, aramaların 44. gününde; Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi mevkiinde kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşmıştı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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