Şehit J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz Şehadetinin 2. Sene-i Devriyesinde Dualarla Anıldı - Haberler
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Şehit J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz Şehadetinin 2. Sene-i Devriyesinde Dualarla Anıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehit J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz Şehadetinin 2. Sene-i Devriyesinde Dualarla Anıldı

Hakkari'de görev yaptığı üst bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz'ın şehadetinin ikinci seneyi devriyesinde ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari'de görev yaptığı üst bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz'ın şehadetinin ikinci seneyi devriyesinde ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Büyükkızılkum Köyü Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif programına Vali Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç'un yanı sıra il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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