Şehit itfaiyeci anıldı
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Şehit itfaiyeci anıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde 5 yıl önce yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Kapucu dualarla anıldı.

26.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:38
Şehit itfaiyeci anıldı

'ın ilçesinde 5 yıl önce yangına müdahale ederken şehit olan eri Mehmet Kapucu dualarla anıldı.


26 Kasım 2014 tarihinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangına müdahale sırasında hortumunun patlaması ve başına isabet etmesi sonucu merdiveninden düşerek şehit olan Mehmet Kapucu (35) vefatının 5. yılında Payas İtfaiyesi önünde düzenlenen etkinlikte Kuran okunarak dualarla anıldı.


Anma etkinliğine meslektaşları ve sevenleri katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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