Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı.

Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı...Şehit eşi Hülya İrez Baran: "Bugün 3 hainin etkisiz hale getirilmesi en azından yüreğime su serpti"

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçiyi şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ailelerin yüreğine su serperken, Şehit Emrah Baran'ın eşi ise haberi alır almaz şükür namazı kıldı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka Yaylası'nda yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

"Haberi alır almaz şükür namazı kıldım"

İHA muhabirine konuşan şehitlerden Emrah Baran'ın eşi Hülya İrez Baran,

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar'ın kendisine haber verdiğinde söyleyerek, "Haberi alır almaz hemen gidip abdestimi alıp şükür namazı kıldım. Ben Rabbime sığındım. Ben yandım kimse yanmasın. Rabbim o zalimlere fırsat vermesin. Rabbim onları kahru perişan etsin. Bakanıma da teşekkür ediyorum, aradı. Eşimi ona anlattım. Rabbim devletimizin büyüklerine zeval vermesin. Rabbim onlardan razı olsun. Onlara minnet duyuyorum. Beni yalnız bırakmıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Yine geleceklerini söylediler. Başım üzerinde yerleri var. Ben onları gördükçe onlardan güç alıyorum. Biz vatanını, milletini seven bir aileyiz. Benim canım gitti başka canlar yanmasın. Rabbim onlara fırsat vermesin" dedi.

"Bu hain tuzak eşimi benden aldı"

Aldığı haberin içine su serptiğini dile getiren Hülya İrez Baran, "Desem ki içim soğudu, içler soğumaz. Öyle bir yangın ki, 'sadece düştüğü yeri yakar' derler ya aynen o şekilde. Benim sol yanımın boyluğunu kimse dolduramaz. Bugün 3 hainin etkisiz hale getirilmesi en azından yüreğime su serpti. Bu hain tuzak eşimi benden aldı. 4 yaşında bir evladım var. Benim içim yanıyor. Kimse yanmasın istiyorum. Operasyonu yürüten komutan kim bilmiyorum, Allah onlardan bin kere razı olsun. Bugün 20. gün ve etkisiz hale getirildiler. Bir nebze de olsa içim rahatladı. Çocuğum bana 'anne' dediğinde, anne kelimesinden korkuyorum. Çünkü evladıma babasını soracak diye cevap veremiyorum. Bunu kimse bilemez ve anlayamaz. Bunu sadece yaşayan bilir. Bu acıyı kelimelere sığdıramam. Vatan sağ olsun. Eşim vatanına milletine çok bağlıydı. Defalarca Bakanıma twitler atardı. Devlet büyüklerimiz buraya geldiklerine hemen giderdi. Bakanımızla konuştum, 'Süleyman baba' diyordu. Kendisiyle konuşup eşimi anlattım. Bakanım 'senden güç aldım' dedi, ben de devletimden güç alıyorum. Gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. Onlar vefalarını layıkıyla yerine getiriyor. Rabbim bu zalimlere fırsat vermesin, cehennem ateşi onların üzerine olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA