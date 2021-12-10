Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün - Haberler
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Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Görev yaptığı Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi Sancaktepe'deki baba evine getirilerek helallik alındı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Görev yaptığı Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi Sancaktepe'deki baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehidin Sancaktepe'deki baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, yakınları evin bulunduğu sokakta toplandı.

Aksöz'ün naaşı cenaze aracıyla evin önüne getirilirken, sokağı dolduran şehidin yakınları ve komşuları tarafından teşrik tekbirleri okundu.

23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Aksöz'ün naaşı başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ve helallik alınmasının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Nevşehir'e götürüldü.

Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün

Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün

Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün

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