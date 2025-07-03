Şehit İbrahim Demir kimdir? İbrahim Demir kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden orman yangınları sırasında orman işçisi İbrahim Demir'in şehit olduğu açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demir'in yeşil vatanı korumak için verdiği mücadele sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Şehit İbrahim Demir kimdir? İbrahim Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

ŞEHİT İBRAHİM DEMİR KİMDİR?

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerindeki orman yangınları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan acı haber geldi. Bakan Yumaklı, "Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur." dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Merkezi, İbrahim Demir'in acı haberini şu açıklama ile duyurdu:

''Konya yangın ekibimizden İzmir Ödemiş'teki orman yangınına desteğe giden değerli işçimiz İbrahim Demir, yangının içinde kalarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Yangında ikinci derecede yanıklar nedeniyle yaralanan emekçimiz Ragıp Şahin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede canlarını ortaya koyan tüm kahraman emekçilerimizi saygıyla anıyoruz."

İbrahim Demir 39 yaşındaydı.

Konya'dan yangın ekibiyle göreve gelmişti.

Orman Müdürlüğü'nde çalışıyordu.

İzmir Ödemiş'te orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit oldu.

İbrahim Demir evli ve 2 çocuk babasıydı.