Şehit Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazı kılınması Şehidin son yolculuğuna uğurlanması SAMSUN - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı.
14.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:53
Cenaze namazı kılınması
Şehidin son yolculuğuna uğurlanması SAMSUN - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA