Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
04.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:04
Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vapurdan düşen kişinin denizden çıkarılarak, Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'nda hazır bekletilen ambulansa sağlıklı şekilde teslim edildiği bilgisi verildi.
Kaynak: AA