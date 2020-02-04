Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
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Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

04.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:04
Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

'de, önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşımda, vapurdan düşen kişinin denizden çıkarılarak, Tahlisiye Bot İstasyonu'nda hazır bekletilen ambulansa sağlıklı şekilde teslim edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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