Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı
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Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı

Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'de 9 Ekim 2014'te şehit olan Şehit Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun Amasya'da yaşayan anne ve babası oğullarının katili turuncu kategorideki teröristin yakalandığı haberini telefonla arayan dönemin Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'den aldılar.

Bingöl'de 9 Ekim 2014'te şehit olan Şehit Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun Amasya'da yaşayan anne ve babası oğullarının katili turuncu kategorideki teröristin yakalandığı haberini telefonla arayan dönemin Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'den aldılar.

Yaşadıkları apartmana şehit oğlunun ismini verip 7 yıldır camda bayrak asan baba İlyas Hatipoğlu, "Emniyet Müdürümüz telefonla aradı. Tetikçinin yakalandığını söyledi. Büyük bir müjdeli haber almış olduk. En azından şehidimizin kanı yerde kalmadı. İnşallah en ağır şekilde devletimiz tarafından cezalandırılacağına inanıyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Ürker ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı belirtilen teröristin İstanbul'da polisler tarafından yakalanma görüntülerini anne Adeviye Hatioğlu da izledi. Anne, "Oh oldu. Bunları assınlar. Bizim ciğerimiz yandı. Benim Yaren'imi babasız büyüdü" diye konuştu.

Anne ve baba acılarının hafifleten haberi gelinleri ve torunlarıyla da paylaştı. - AMASYA

Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı
Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı
Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı
Şehit Hatipoğlu'nun ailesi o haberi Atalay Ürker'den aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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