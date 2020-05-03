Şehit Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı
03.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:57

Şehit Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı Bitlis'te terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi, memleketi İvrindi'nin Okçular köyünde toprağa verildi.

Şehit Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Bitlis'te terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi, memleketi İvrindi'nin Okçular köyünde toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Bitlis'te düzenlenen askeri törenle memleketi Balıkesir'e uğurlanan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi, Balıkesir Havaalanı'nda askeri ve mülki erkanın katıldığı bir törenle karşılandı. Havaalanı'ndaki törenin ardından şehidin cenazesi İvrindi'ye götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu İvrindi'nin Okçular Kırsal Mahallesi'nde baba ocağına götürüldü, burada alınan helalliğin ardından mahalle meydanına taşındı. Baba ocağında düzenlenen törende şehidin annesi Refike Kuzu, Babası Ramazan Kuzu ve eşi Ayşe Karaarslan Kuzu ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba evinden sonra mahalle meydanına İl Müftüsü Ramazan Topcan Şehit Hasan Kuzu'nun cenaze namazını kıldırdı. Koronavirüs nedeniyle katılımcıların sosyal mesafeyi gözeterek saf tutarak kıldığı cenaze namazının ardından Şehit Hasan Kuzu'nun naaşı Okçular Kırsal Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Şehit Hasan Kuzu'nun cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, ilçe belediye başkanları mülki ve idari erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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