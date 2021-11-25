Şehit Hasan Halit Küçük adına okulda şehitlik köşesi yapıldı

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Elazığ Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulunda, şehidin isminin taşıdığı şehitlik köşesi yapıldı.

Elazığ Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu, okula isminin verildiği şehidi unutmadı. Okul yönetimi, Hasan Halit Küçük adına şehitlik köşesi oluşturdu. Okul Müdürü Fahri Karataş, okullarında bir şehitlik köşesi oluşturduklarını söyledi. Karataş, "Bunu yapmamızdaki amaç şehidimizi tanımak ve tanıtmak. Sadece okul tabelası olarak değil de ismini taşıyan okulumuzun, şehidimizin şehadeti hakkında bir bilgi ve tarihçesinin neden olmasın düşüncesiyle şehidimizin adına ve şanına yakışır bir şekilde şehitlik köşesi oluşturduk. Bu, çok da güzel oldu. Hem velilerimizden hem de idari amirlerimizden güzel tebrikler aldık. Yine öğrencilerimiz de okudukları okulun adını taşıyan şehidimizin şehadeti hakkında bilgilendirilmiş oldular. Hatta öğrencilerimize şehidimizin tarihçesi hakkında vakıf olmalarını da bir görev olarak vermiş olduk. Şehidimizin ailesine de yaptığımız köşenin fotoğraflarını ilettik. Onlar da çok duygulandıklarını ve en kısa zamanda okulumuzu ziyaret edeceklerini söyledi. Ben yaptığımız bu çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi. - ELAZIĞ

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