Şehit Hasan Cevher'in adının verildiği operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi
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Şehit Hasan Cevher'in adının verildiği operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi

Şehit Hasan Cevher'in adının verildiği operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonda, 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonda, 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonu düzenledi. Yüksekova ilçesinde, narkotik köpekler 'Tipi' ve 'Işık' ile yapılan 'Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Operasyonu'nda, adreslerde 436 paket halinde 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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